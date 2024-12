Amici 24, Diego Lazzari lascia ufficialmente la scuola: tutti in lacrime

Alice Antico 08 dicembre 2024 a

Nella puntata di Amici di oggi, domenica 8 dicembre, Diego Lazzari ha dovuto lasciare il programma dopo aver perso la sfida contro Mollenbeck. Il giudice della sfida è stato Carlo Di Francesco, che ha deciso il destino dei due cantanti lasciando non poco sgomento in studio. Di Francesco ha chiesto ai concorrenti di eseguire un brano inedito e una cover. Al termine delle esibizioni, ha comunicato l’eliminazione di Diego: “C’è secondo me un rischio stando qui dentro, prendere troppa sicurezza di ciò che si ha e poca di quello che si può perdere. In questa esibizione io l'ho notata questa cosa, quindi perdonami Diego ma io in questa sfida hai messo poca sicurezza, che avresti dovuto dimostrarmi e che invece mi ha dimostrato Mollenbeck. Per me la sfida la vince lui".

Le parole del giudice hanno suscitato grande emozione tra gli allievi, molti dei quali hanno pianto per la partenza di Diego. Gli altri allievi si sono avvicinati per abbracciarlo e salutarlo, creando un momento carico di commozione: Abbassiamo i microfoni perché magari vogliono dirsi qualcosa di particolare”, ha detto Maria. Poi, dopo qualche istante, ha interrotto questo momento collettivo: "Magari questa situazione crea solo un po' di imbarazzo a tutti, tanto finita la puntata lo incontrerete". Infine, alla richiesta di Maria su cosa volesse dire prima di andar via, Diego si è limitato a fare un grande in bocca al lupo ai suoi compagni di viaggio, in quel momento distrutti per la sua imminente assenza.