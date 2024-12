Amici 24, Ilan "mollato" da Zerbi abbandona lo studio: cosa rischia

Alice Antico 08 dicembre 2024 a

a

a

Attimi di rabbia nella puntata di “Amici” di oggi Domenica 8 dicembre. Una puntata particolare è stata oggi per Ilan Muccino, figlio del regista Gabriele Muccino, che ha conquistato un posto tra i cantanti grazie al suo timbro unico, alla sua sensibilità e alla sua timidezza. Tuttavia, il suo approccio riservato e il suo basso profilo non sono stati sufficienti finora per affrontare le sfide nel programma. Attualmente, infatti, Ilan si trova in una situazione difficile, poiché rischia di essere escluso dalla squadra di Rudy Zerbi. Nella puntata di oggi infatti Zerbi ha dimostrato di aver perso fiducia nel suo allievo, proprio come era accaduto con Diego Lazzari, che era stato inizialmente accolto nella squadra di Lorella Cuccarini prima di essere eliminato nella puntata di oggi.

Amici 24, Diego Lazzari lascia ufficialmente la scuola: tutti in lacrime

Al momento, quindi, Ilan non è ancora in competizione diretta, ma Rudy ha espresso in modo diretto il desiderio di non collaborare più con lui facendo il nome preciso di un cantante, Jacopo Sol, noto per la sua partecipazione a Sanremo Giovani, che sarebbe l’ipotetico sostituto di Ilan. Di fronte a questa richiesta, Ilan ha abbandonato lo studio, lasciando un aria pesante tra i prof. Non è chiaro se il cantante dovrà lasciare la scuola o se potrà rimanere cambiando insegnante.

Secondo il regolamento della scuola, come accaduto anche per il caso di Diego, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini possono decidere di accogliere Ilan nelle loro squadre. Non ci resta che vedere come si evolverà il percorso di Ilan nella scuola.