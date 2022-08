Duetto di Britney Spears e Elton John in vetta alle classifiche. E lei sparisce da Instagram

27 agosto 2022 a

Hold Me Closer, il duetto tra Britney Spears e Elton John è in testa alle classifiche pop mondiali. L'uscita del singolo, segna la rinascita artistica della reginetta del pop Britney Spears che riappare sulla scena musicale dopo la fine dei tredici anni di custodia legale e dopo le nozze con il modello e personal trainer Sam Asghari.

"Sono entusiasta di aver avuto la possibilità di lavorare con Britney Spears, è davvero un’icona, una delle più grandi popstar di tutti i tempi e in questo brano è straordinaria. Le voglio molto bene e sono felice di quello che abbiamo creato insieme” ha scritto ieri su Twitter Sir Elton John. E Britney ha ringraziato il collega: “Mi sono sentita molto onorata quando Sir Elton John mi ha chiesto di unirmi a lui in una delle sue canzoni più iconiche. Non vediamo l’ora che i fan la ascoltino! Grazie, Elton, per avermi invitato! Sono così grata di aver avuto l’opportunità di lavorare con te e con la tua mente leggendaria…”.Su Instagram, poi, ha aggiunto: “Questa collaborazione renderà il mio anno ancora più bello”.

Ma poi il giallo che ha sorpreso tutti i fan. A poche ore dall’uscita del brano Britney Spears ha cancellato il commento dai social, eliminando il proprio profilo Instagram per la quarta volta. Ma la principessa del pop è rimasta attiva su Twitter dove ha spiegato: "Sto imparando che ogni giorno è un nuovo inizio per cercare di essere una persona migliore e fare quello che mi

rende contenta. Sì, oggi scelgo la felicità", twitta spiegando la sua decisione. "Voglio essere senza paure come lo ero quando ero più giovane, non voglio essere spaventata sempre", aggiunge dicendosi "sopraffatta" dall'entusiasmo del suo duetto con Elton John. E ancora: “Mi dico ogni giorno di lasciar andare l’amarezza e il dolore al fine di cercare di perdonare me stessa e gli altri per ciò che è accaduto”. Una lotta contro il suo passato, che sembra non riuscire a superare, nonostante il successo e nonostante la dimostrazione del continuo affetto dei fan.