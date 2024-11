Ilary Blasi, esce su Neflix la serie sulla sua "nuova vita": e c'è Bastian Muller

28 novembre 2024 a

a

a

Se nella prima serie Unica sotto i riflettori c'erano l'unione e la separazione da Francesco Totti, ora sotto i riflettori c'è la vita ei Ilary Blasi. La conduttrice tv torna su Netflix con "Ilary", la nuova serie che promette di mostrarla in una veste inedita e "svincolata" dal matrimonio finito. Diretta da Tommaso Deboni, scritta da Romina Ronchi, Peppi Nocera con Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli, e prodotta da Banijay Italia, "Ilary" sarà disponibile solo su Netflix dal 9 gennaio. Dopo aver raccontato con Unica la sua versione sulla dolorosa separazione dal marito, a un anno di distanza Blasi è pronta a mostrare la sua "nuova vita".

Figlia abbandonata? Ora Totti passa al contrattacco con Ilary: già pronta la mossa

L'account X di Netflix ha pubblicato un promo video in cui Blasi si fa fare i tarocchi presentando la nuova serie. Davanti alle telecamere ci saranno le amiche di sempre ma anche il suo attuale compagno Bastian Muller, che in Unica non appariva e non era stato menzionato, partendo dal giorno che ha segnato l’inizio della loro storia.