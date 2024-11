Ilary Blasi vola a New York con il suo Bastian Muller: la fuga d'amore

Francesco Fredella 25 novembre 2024 a

Lascia Roma per qualche giorno e vola a New York. Ilary Blasi è nella Grande Mela con Bastian Muller. A parlare della loro fuga d'amore sono i social, che raccontano di grattacieli illuminati, lo smashburger di Shake Shack con le patatine frisé. La storia d'amore con Muller, a quanto pare, va a gonfie vele. E, secondo i beninformati, è stata galeotta proprio la città di New York. Operazione rewind: nel 2023 la conduttrice aveva pubblicato alcune foto dell'anniversario trascorso a NY con la dedica: “After a year”.

L'anno prima, invece, la Blasi era volta negli States con la sorella Silvia e alcuni amici. La Blasi, intanto, si è presa una pausa dalla televisione, anche se qualche settimana l'abbiamo vista alla semifinale di Tu sì que vales su Canale 5. Ma, adesso, in questo scorcio di vacanza lampo a New York cosa fanno i due? Innanzitutto uno special kind of experience: un'esperienza speciale. Si tratta di una delle tante secret experience che si svolgono proprio nella Grande Mela. E sullo sfondo resta sempre Francesco Totti, che potrebbe presto tornare in campo. Chissà.