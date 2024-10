Striscia la Notizia, tapiro a Cristiano Iovino: cosa risponde il personal trainer

07 ottobre 2024 a

«Lasciatemi stare che lo ammazzo! Io sono di Rozzano». Queste le parole che avrebbe pronunciato Fedez la notte dell’aggressione al personal trainer Cristiano Iovino, pestaggio al quale presero parte due ultrà rossoneri amici del rapper - Christian Rosiello e Islam Hagag (alias Alex Cologno)- ora agli arresti nell’ambito dell’inchiesta sulle curve di Inter e Milan.

A Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegna quindi il Tapiro d’oro a Iovino. «Non mi va di parlare…», glissa il personal trainer che, quando l’inviato gli chiede come mai non abbia querelato i responsabili della spedizione punitiva, aggiunge: «A me il dente non l’ha rotto nessuno: se c’è stato un dente rotto, non era il mio». «Non è che Fedez ha comprato il suo silenzio?», lo incalza Staffelli. «Ma quali soldi, magari…», ribatte Iovino. Il servizio completo a Striscia la notizia.