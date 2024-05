Striscia la notizia, il fuorionda di Andrea Scanzi è da censura: così insulta Donzelli

Malombra 28 maggio 2024 a

Striscia la Notizia non perdona. Nella puntata di lunedì 27 maggio, il tg satirico di Antonio Ricci ha inchiodato il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi trasmettendo un fuorionda ( qui il link ) che lo ha visto protagonista nel programma "È sempre Cartabianca", del quale è stato recentemente ospite assieme al deputato Giovanni Donzelli, esponente di spicco di Fratelli d'Italia. Scanzi. In collegamento con la trasmissione, commenta "fra sé e sé" le dichiarazioni di Donzelli, rivolgendogli vari epiteti offensivi quali "sottosviluppato", "imbecille assoluto" (poi rettificato in "imbecille politico" per paura di querele) e così via, aggiungendone tuttavia un altro addirittura impronunciabile, tanto che Striscia lo censura con un bip. Un'offesa a quanto pare irripetibile della quale lo stesso Scanzi si scusa subito dopo, sempre nel fuorionda del tg di Ricci. "Ho detto una parola che non dovevo dire, perché la parola...è brutta, non va detta, le altre le confermo ma quella non la dico, è politicamente scorretta….sì, sì, perché noi la usiamo...per noi è nel senso...'è un coglione', e invece ha un significato molto diverso quindi brutto se lo diciamo a persona che…".

Lo stesso Gerry Scotti commenta la "excusatio non petita" di Andrea Scanzi sottolineando che "l'avrà fatta davvero grossa". Ma quale epiteto avrà rivolto a Giovanni Donzelli, ancor più offensivo di "sottosviluppato" e "imbecille politico", offese che il giornalista del Fatto rivendica con orgoglio e si dice contento se vengono mandate in onda in caso egli sia registrato? Per adesso resta un mistero. Giova ricordare che Scanzi ha più volte accusato Vittorio Sgarbi per il suo linguaggio "insultante". Striscia la Notizia svelerà prossimamente la misteriosa parola pronunciata da Scanzi contro l'onorevole Donzelli nel fuorionda incriminato? E vi saranno reazioni da parte del deputato meloniano al riguardo? Vi terremo aggiornati.