Rete4, si cambia nel pre-serale: Del Debbio al posto di Berlinguer

Paolo Del Debbio prenderà il posto di Bianca Berlinguer nell’access prime time di Rete 4. Ad annunciarlo è stato Mauro Crippa, direttore generale dell’Informazione di Mediaset, durante la serata con la stampa a Cologno Monzese per svelare i nuovi palinsesti. «Una novità sostanziale riguarda l’access prime time di Rete 4 - ha detto - Bianca Berlinguer ha fatto un tratto di strada lo ha fatto molto bene e siamo soddisfatti. Da settembre partirà Paolo Del Debbio su quello spazio». Del Debbio, inoltre, «manterrà la sua prima serata su Rete 4 con ’Dritto e Rovescio’ ma farà anche questa striscia che molti di voi ricordano aveva fatto anche in passato». Quanto a Berlinguer, «raddoppierà la sua esperienza televisiva in prime time - ha spiegato Crippa - perché a partire da ottobre farà sia la prima serata il martedì sia la domenica. È una sfida molto difficile ma siamo fiduciosi perché ha fatto veramente bene sia in access sia in prima serata». In particolare, «in prima serata Bianca non ha perso uno spettatore rispetto a Rai 3 facendo punte del 6%» Questo sistema di rotazione dei talenti, ha fatto notare Crippa, «ci pareva una buona idea per valorizzare quella fascia con punti luce che gli spettatori già conoscono».

«Non è assolutamente una bocciatura» di Berlinguer, il chiarimento di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset. «Vorrei ricordare che tempo fa l’access di Rete 4 era stato fatto dal Del Debbio, poi abbiamo cambiato ed è stato fatto da Mario Giordano, poi da Barbara Palombelli, in seguito da Nicola Porro e poi da Berlinguer. Non sono bocciature, cambiamo - ha evidenziato -. È una grandissima ricchezza il fatto che Berlinguer abbia tenuto quel livello di ascolto nella fascia più complicata su Rete4, avendo una storia lontana rispetto a quella di molti programmi di Rete 4. È un risultato ottimo e ha allargato la nostra offerta. È una cosa apprezzata e sottolineata dai nostri clienti pubblicitari». Berlusconi spegne sul nascere ogni tipo di polemica.