Fedez, la rivelazione del chirurgo: tra quanto potrà tornare a lavorare

13 luglio 2024

«Qualche giorno di tranquillità e Fedez potrà riprendere serenamente la sua attività lavorativa». Non ha dubbi in merito Marco Antonio Zappa, il chirurgo che a fine settembre 2023 curò in urgenza Fedez per un’emorragia da due ulcere all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Su Instagram l’artista ha annunciato «con grande rammarico che mi trovo costretto ad annullare le tre date previste per sabato. Ho bisogno di riposo e di recuperare un po’ le forze», ha spiegato dopo il ricovero dei giorni scorsi al Policlinico di Milano per un nuovo sanguinamento. L’emorragia «è stata bloccata con l’applicazione di clip endoscopiche, quindi è normale che Federico dovrà osservare un periodo di tranquillità per poi ripartire», dice all’Adnkronos Salute Zappa, past president della Sicob (Società italiana di chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche) e oggi direttore del Dipartimento chirurgico del Gruppo Iseni Sanità. Big mondiale della chirurgia addominale, a fine febbraio il medico lasciò l’incarico di direttore dell’Uoc di Chirurgia generale dell’Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano e il Servizio sanitario nazionale. Un addio che fece rumore.

Fedez annulla concerti ed eventi: "Ho bisogno di riposo"; come sta

«Ognuno di noi vive della propria professione - osserva lo specialista, che con Fedez è sempre rimasto in contatto - e la professione di un artista è chiaramente legata ai suoi impegni professionali che non sono quelli di un impiegato statale, giusto per fare un esempio. Certamente questo determina una minore possibilità di riposo e di tranquillità interiore», nonché «più stress lavorativo, legato appunto a una professione che prevede un carico di impegni quotidiani anche in orari non consueti. Questo sicuramente può influenzare l’inizio del sanguinamento», che nel caso del rapper è collegato a una maggiore fragilità della parete gastrointestinale nel punto in cui fu operato per un tumore neuroendocrino al pancreas, nella primavera 2022 all’Irccs ospedale San Raffaele di Milano.

Caso Fedez, la verità del chirurgo: "Nessun abuso di alcol e droga"

«Ora, dopo un periodo iniziale di riposo», secondo Zappa «Fedez potrà onorare i suoi impegni. Anche se il sanguinamento è un evento che può ripetersi», precisa il chirurgo. «E non è che ogni volta ci dovrà essere qualcuno che lo attacca accusandolo di abuso di alcol e droga. Non è così - ripete Zappa -. Lo conosco e ne sono sicuro». Intanto i concerti di Fedez sono stati annullati.