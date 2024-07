È sempre Cartabianca, Berlinguer ai saluti: la stoccata di Corona alla Rai

Francesco Forgione 03 luglio 2024 a

Martedì 2 luglio, su Rete 4, è andata in onda l’ultima puntata stagionale di “È sempre Cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer. Dopo 30 anni in Rai, la giornalista è passata a Mediaset e per l’ultimo appuntamento del suo programma, ha voluto concludere con tanti ringraziamenti. In primis ha ringraziato Mediaset, che l’ha accolta dopo l’addio alla Rai: “Voglio ringraziare tutti quanti, a cominciare dall’azienda. Tutto quello che ci aveva promesso ha mantenuto. Un ringraziamento ai vertici di questa azienda”.

Berlinguer ha poi voluto ringraziare ed omaggiare tutti i collaboratori che hanno contribuito alla buona riuscita del programma. Ha chiamato sul palco tutti gli autori, la produttrice ed i costumisti per concedergli un applauso dal pubblico. Infine, la giornalista ha ringraziato il suo ospite fisso e amico Mauro Corona, che lei stessa definisce “compagno d’avventure inseparabile”. Lo scrittore ed alpinista ha chiuso la puntata dicendo: “saluto tutto lo staff e i collaboratori. Ringrazio la libertà che mi ha dato l’azienda Mediaset, un po' di più rispetto all’altra parte (Rai ndr) e ringrazio Pier Silvio Berlusconi che mi ha dato la libertà di dire le mie baggianate”.