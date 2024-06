È sempre Cartabianca, Mauro Corona non si tiene su Turetta: "Tutta la rabbia"

26 giugno 2024 a

Filippo Turetta, il ragazzo reo confesso dell'omicidio di Giulia Cecchettin, ha raccontato di essere andato a prendere l'ex fidanzata con due zaini, uno pieno di regalini per lei e uno con un kit di sopravvivenza e con tutto il necessario per toglierle la vita. Questo è stato l'argomento di cronaca che Bianca Berlinguer ha proposto a Mauro Corona, ospite fisso della sua trasmissione. "C'è qualcosa che non si aspettava?", ha chiesto la conduttrice al suo interlocutore. "La scelta era chiara e senza ritorno. Lo zainetto con i regalini lo avrebbe usato se lei avesse detto di continuare e l'altro per la proposta di riserva, quella di farla fuori", ha subito risposto l'alpinista.

I ladri di salute e lo sgomento di Corona: "Andare all'altro mondo"

Una frase, in particolar modo, ha colpito l'opinione pubblica: quella attraverso cui il 21enne ha descritto il momento in cui ha ucciso Giulia e ha ammesso di averla guardata negli occhi mentre compiva il gesto estremo. Queste parole a Corona non sono andate giù. "Racconta tutta la rabbia, il senso di impotenza e di frustrazione degli uomini che non riescono a capire quando le cose non vanno", ha commentato. "C'era una canzone che diceva: bisogna saper perdere, non sempre si può vincere. Non abbiamo insegnato a questi ragazzi a perdere, a fare della sconfitta una rinascita. I nostri ragazzi non sanno perdere", ha aggiunto il saggista.