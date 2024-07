Corona senza freni con Berlinguer: "La sandlunga...", assist hot di Malgioglio

03 luglio 2024 a

a

a

Mauro Corona scatenato nell’ultima puntata di È sempre Cartabianca, nel "duetto" con la conduttrice Bianca Berlinguer e nella chiacchierata con Cristiano Malgioglio ospite della trasmissione di Rete 4 in onda martedì 2 luglio. Lo scrittore esprime il suo pensiero sull’alpinista trovato morto in montagna: "Se morissi, vorrei essere lasciato lì. Ho una grande ammirazione per le persone che curano i vecchi, ma non mi vedo col pannolone che mi faccio la pipì addosso, preferisco cadere lassù". Berlinguer prima ride e poi commenta: "Magari non ci arriva al pannolone e a 100 anni non avrà bisogno della badante". "Se è una badante come lei quasi quasi ci metto la firma" replica Corona con Berlinguer che si smarca: "Certo, io adesso mi muovo di qua e vado a fare la badante...".

"Poveracci, fanno tenerezza", le mazzate di Corona alla nazionale e a Spalletti

È poi il momento di Malgioglio. Il cantautore e paroliere fa subito complimenti a Corona: "Ha una bella faccia da cinema. Devo conoscerlo personalmente, io vorrei passare una notte in montagna con lei…". La reazione di Corona? "Per sentirmi dire che sono un bell’uomo ho dovuto aspettare Malgioglio, lei Bianchina non me l’ha mai detto" dice tirando in ballo Berlinguer. Il discorso verte sulla "sandunga", parola in spagnolo molto usata da Malgioglio che si riferisce a una sorta di sex appeal nel ballo e non solo. Corona ce l'ha per "come si muove", afferma il cantante, ma lo scrittore si rivolge ancora a Berlinguer: "Se dice che ho la sandunga me la tiri fuori, Bianchina". La giornalista risponde a tono: "Io sto qui, lei è lì, già gliel’ho spiegato. È inutile tornarci".