Mauro Corona, che mazzate all'Italia e a Spalletti da Berlinguer: "Poveracci"

È sempre Cartabianca in onda martedì 2 luglio con la penultima puntata della stagione parte come di consueto con il duetto tra la conduttrice e Mauro Corona. Il discorso non può che andare sul disastro della nazionale di Luciano Spalletti agli Europei idi calcio in Germania. Lo scrittore alpinista, ospite di Bianca Berlinguer, non fa sconti all'Italia del pallone: "Bisognerebbe pagare meno queste persone, meno Ferrari e più gol" afferma Corona che propone di legare il loro stipendi alla qualità delle prestazioni. "Mi hanno fatto anche tenerezza, soprattutto Spalletti", continua lo scrittore che propone: "Ti pago in base al fatturato, se segni".

Nel calcio girano miliardi: "A Cristiano Ronaldo davano 500 milioni all'anno... Ma investite nella ricerca sul cancro, sui tumori e sulle malattie gravi invece dare miliardi ai calciatori", tuona Corona. La nazionale è al punto più basso: "Sono due volte che non andiamo ai mondiali", e con la Svizzera abbiamo fatto "una figura barbina". A Berlino è stato un disastro. "Quella squadra lì? Poveracci", attacca. Meglio allora dare spazio ai giovani delle serie minori che hanno più fame e voglia, ragiona lo scrittore che della fallimentare spedizione azzurra salva solo Gigio Donnarumma.