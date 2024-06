Mediaset, Pier Silvio annuncia un grande evento per Berlusconi poi la bomba su De Filippi

Francesco Fredella 05 giugno 2024 a

Mediaset ricorderà in modo speciale Silvio Berlusconi, scomparso un anno fa (esattamente il 12 giugno 2023). "In tutte le nostre sedi il 12 giugno, sarà una cosa bellissima", dice Pier Silvio Berlusconi, numero uno dell'azienda fondata da suo padre. "Ricorderemo mio papà con un grande abbraccio. Sono stato sommerso dalle mail dei nostri collaboratori in Italia e dalla Spagna di persone che chiedevano di stare insieme in quel giorno - sottolinea - e la settimana prossima abbiamo deciso di dare la possibilità ai nostri collaboratori di stare insieme". "Avverrà un grande abbraccio comune - continua - e ricorderemo il nostro fondatore, per me è una cosa bellissima".

Ma, in queste ore calde per la tv, si parla anche di arrivi e partenze. Insomma, quello che viene definito in gergo mercato-televisivo. Pier Silvio Berlusconi parla anche di Queen Maria, unica e inimitabile. "La Filippi ha deciso di restare con noi", dice. "Maria De Filippi è unica nel panorama della tv, è vero che Discovery ha fatto un'offerta decisamente importante. Poi nella vita mai dire mai, ma il rapporto che c'è con Maria, che ringrazio, è un rapporto veramente solido, professionalmente e umanamente", conclude Pier Silvio Berlusconi.