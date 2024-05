Fiorello pensa al nuovo show dopo Viva Rai2? "Stazione o aeroporto": il retroscena

31 maggio 2024 a

A distanza di meno di un mese dall'ultima puntata di Viva Rai2!, il morning show dei record, si sente già la mancanza di Fiorello. "Ciao a tutti, è stato bello. Ci si rivede alla prossima idea", ha detto il conduttore per salutare il suo pubblico e per anticipare un non meglio definito ritorno. Sebbene siano state lanciate in rete indiscrezioni di ogni tipo, circola ora un retroscena che, oltre a confermare la presenza dello showman nella prossima stagione televisiva, entra anche nei dettagli e offre un assaggio dei numeri a cui potremmo assistere dal divano di casa. "In Rai si sta pensando a come riempire quell'ora del mattino che va dalle 7 fino alle 8", si legge sul sito Tvblog.

Pare infatti che sia stia meditando su come realizzare un "varietà a tutto tondo" che mescoli in maniera brillante attualità, satira e intrattenimento. Ma la grande novità sta tutta nella scelta della location o, per meglio dire, delle location. L'obiettivo è quello di affiancare gli italiani nel momento in cui sono intenti ad affrontare l'inizio della giornata. "Una stazione ferroviaria, una fermata d’autobus, un aeroporto, un mercato, o qualunque luogo che crei la connessione fra la vita vera ed il vetro televisivo" sono i posti che potrebbero presto diventare il nuovo palcoscenico di Fiorello.