Future Hits Live, conto alla rovescia. Mahmood, Angelina Mango e Annalisa sul palco

Via al conto alla rovescia per la serata musicale più attesa dalla generazione Zeta. Per il terzo anno consecutivo, Roma ospiterà il Radio Zeta Future Hits Live, l’iconico appuntamento con le star musicali che piacciono al pubblico dei giovanissimi (e non solo). Per l’edizione 2024 la line-up completa non ha lasciato indietro nessuno. A partire dalle 20.30 sul palco del Centrale del Foro Italico di Roma si alterneranno Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, BigMama, Bnkr44, Bresh, Capo Plaza, Chiello, Clara, Emis Killa, Emma, Fabio Rovazzi, Fedez, Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Geolier, Ghali, Il Pagante, Il Tre, Irama, Mahmood, Maninni, Massimo Pericolo, Mr. Rain, Paola & Chiara, Rhove, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah, SLF, Tananai, The Kolors, Tony Effe, Twenty Six e Zerb. Un cast da far impallidire i principali festival estivi e che riesce a coniugare le nuove leve del pop italiano con i brani più ascoltati del momento. Il perfetto connubio tra playlist radiofoniche e scoperta di nuovi talenti musicali. Quest’anno il Radio Zeta Future Hits Live sarà presentato da Paola Di Benedetto (alla sua terza esperienza su questo palco), Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati (conduttori di Destinazione Zeta). I ritmi radiofonici detteranno i tempi a uno show entrato di diritto negli appuntamenti da non perdere dell’estate romana. Sarà una serata ricca di musica, energia e divertimento, con un cast stellare che riunisce gli artisti più amati e seguiti dalla Generazione Zeta. Per il secondo anno consecutivo la cornice del festival sarà il Centrale del Foro Italico di Roma che accoglierà le voci emergenti e gli idoli consacrati su un palco a 360 gradi.

Anche Geolier al Future Hits Live, si allunga il cast del Foro Italico

Negli anni il Radio Zeta Future Hits Live è cresciuto insieme ai suoi artisti e oggi costituisce una vetrina privilegiata per tastare il polso della musica italiana che detta le tendenze. Il produttore dello spettacolo è Fabio Marcantelli, mentre la line-up musicale è a cura di Lina Pintore. Testi di Federica Gentile. Lighting design a cura di Francesco De Cave, il direttore di produzione è Luigi Vallario, la regia è affidata a Luigi Antonini. Perdere lo show sarà davvero impossibile anche per chi non potrà essere al Centrale del Foro Italico di Roma. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta seguendo un broadcasting rigorosamente multicanale e multipiattaforma. A partire dalle 20.30, infatti, appuntamento in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre e 735 di Sky), su Rtl 102.5 (canale 36 del digitale terrestre e 736 di Sky), in streaming sulla piattaforma Rtl 102.5 Play e, in contemporanea, anche su Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).