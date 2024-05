Radio Zeta Future Hits Live, Geolier si aggiunge al cast di Roma

16 maggio 2024 a

Si allunga la lista dei cantanti che prenderanno parte al Radio Zeta Future Hits Live, il Festival della Generazione Zeta. Al Centrale del Foro italico, il prossimo 31 maggio, sul palco ci sarà anche Geolier (che ha annunciato la partecipazione in diretta su Rtl102.5 nel corso di The Flight con La Zac e Matteo Campese).

Da Annalisa a Mahmood: chi salirà sul palco di Roma

Una marea di artisti, tutti amati dai ragazzi (e non solo), sono pronti a dare il via all’estate: Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, BigMama, Bnkr44, Capo Plaza, Chiello, Clara, Emma, Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Ghali, Il Tre, Irama, Mahmood, Maninni, Massimo Pericolo, Mr. Rain, Paola & Chiara, Rhove, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Tananai, The Kolors, Tony Effe, Twenty Six, Zerb, il vincitore della categoria canto di Amici23.