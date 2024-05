Alessandro Araimo rivela il futuro di Amadeus: "Cosa farà sul Nove"

26 maggio 2024 a

« Amadeus viene con una voglia di innovare importante, sono stato colpito dal suo entusiasmo nonostante tutto il successo che ha avuto». Così Alessandro Araimo, managing director Sud-Europa Warner Bros. Discovery intervenendo al festival della tv di Dogliani.

«Stiamo valutando ogni tipo di opzione sia per l’access prime time sia per il prime time - ha spiegato - Lui ha una marea di idee, non abbiamo ancora deciso quali tipologie di programmi ma è mia opinione che bisogna portare qualcosa di nuovo e lui lo vuol fare, quindi probabilmente sarà un mix ma è ancora tutto aperto». «Amadeus ha in testa sicuramente qualche cosa che ha a che fare con la musica, dobbiamo ragionare cosa fare ma è senz’altro un’area in cui lui ha una vocazione naturale», ha aggiunto e a chi gli domanda se potrebbe rifare X Factor risposto «la sua attitudine è più verso cose nuove».