Lucio Presta a valanga su Amadeus: "Ha fatto una cosa inaccettabile"

25 maggio 2024 a

a

a

Lucio Presta parla a tutto campo dal palco del Festival della Tv di Dogliani, nel cuneese, dove l’agente dello spettacolo televisivo è uno degli ospiti di punta del programma. E ne ha per tutti: Amadeus e Stefano De Martino su tutti. La separazione che più ha fatto rumore negli ultimi mesi, inutile dirlo, è quella con Amadeus. Qualche tempo fa Presta ha raccontato la sua versione dei fatti in un’intervista al Giornale che ha fatto molto discutere. «L’ho fatto aspettando tempi e modi, rispettando l’azienda, rispettando Amadeus, e aspettando che finisse Sanremo - ha detto Presta - Amedeo, che stimo moltissimo da un punto di vista professionale, ha fatto una cosa che non si fa neanche con qualcuno che ti ha fatto del male. È andato nella mia terra, in Calabria, alla presentazione del Capodanno e ha detto "Lucio Presta sa quello che ha fatto". Non potevo accettare una frase così. Parole che hanno ferito la mia onorabilità. Quindi ho voluto spiegare come sono andate le cose. Se ci sentiamo? No, ma non ho nemmeno letto cose a correzione di quanto ho detto. C’è solo un modo per non essere smentiti: dire la verità».

Presta inguaia Amadeus? I compensi e il caso Travolta, Gasparri: " "La Rai sapeva?"

Al centro dei suoi interessi anche Stefano De Martino. E proprio all’ex ballerino, oggi lanciatissimo volto Rai, il manager cosentino dedica una stoccata. «A Freccero, allora direttore di Rai2, dissi di prendere Stefano per ’Stasera tutto è possibilè, che inizialmente doveva condurre Pintus. ’Vedrai che con lui ti troverai megliò, gli dissi. Sono stato un buon profeta». Quattro anni fa De Martino ha lasciato l’Arcobaleno Tre di Presta per approdare nella scuderia di Caschetto: «Quello che dovevo dire a Stefano l’ho detto. Ci siamo incontrati un giorno a una presentazione dei palinsesti. A lui ho detto ’chi tradisce una volta, nella vita poi tradisce semprè. Toccherà ad altri».