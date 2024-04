Che tempo che fa, la confessione di Celentano su Ballando. E con De Martino...

Francesco Fredella 22 aprile 2024 a

Che Alessandra Celentano guardi Ballando con le stelle non è un segreto. Lei stessa, nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa, lo dice apertamente. La maestra di Amici, tra le più temute da sempre, svela: “Certo, io lo vedo sempre, Simona devo dire che è stata molto brava. Lei ha studiato in passato e si vede che qualcosa le è rimasto”. E la Celentano promuove a pieni voti la Ventura, ex concorrente di Milly. Poi tuona: “La danza è amata da chiunque, poi è ovvio che non tutti sono portati e possono fare i ballerini, ma come qualsiasi altro lavoro. Non tutti possono fare qualsiasi mestiere“.

Torna a parlare di Super Simo puntualizzando: “Lo studio è importante. Canta meglio di come balla? Non lo so, ma se dite così significa che canta benissimo”. Alla fine la Celentano lancia una stoccata a De Martino, anche lui presente in studio. “Quando era ad Amici gliel’avevo detto che non avrebbe mai fatto il ballerino. Così è stato…”, conclude.