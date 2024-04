Belen Rodriguez e Stefano De Martino pizzicati insieme: il gesto che non sfugge

17 aprile 2024 a

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati pizzicati insieme. Ancora una volta. Il motivo? Il compleanno di Santiago, che ha spento undici candeline. Dopo mesi di silenzi e di lontananza, che hanno attivato la macchina del gossip e dato consistenza a indiscrezioni e retroscena, la showgirl e il ballerino hanno cercato di scioglierà la tensione e di condividere un momento di gioia e di serenità con il figlio. A paparazzarli sono stati i fotografi del settimanale Chi. C'è chi coglie negli scatti gli indizi di un ritorno di fiamma e chi, al contrario, tira le somme e parla della fine del matrimonio. Dalle immagini si intuisce che i due abbiano deciso di ritrovare la complicità necessaria per far stare bene il bambino.

Belen e Stefano pizzicati insieme: ritorno di fiamma o fine della guerra?

Sorridenti e felici di festeggiare il loro Santiago, Belen e Stefano sono stati immortalati nel momento in cui si avvicinano al figlio e gli dimostrano il loro affetto mentre spegne le candeline. I fan più attenti della coppia non si sono lasciati sfuggire una foto in cui lo showman ha sulle spalle la figlia che l'ex moglie ha avuto da Antonino Spinalbese. Tenerezza, questa, che molti hanno interpretato come il segnale di una riconciliazione. Recentemente la conduttrice è stata ospite di Alessandro Cattelan sulla Rai e, quando le è stato chiesto che cosa si aspettasse dalla vita, ha risposto: "Avevo già un figlio, ma ti avrei risposto che avrei voluto figli e la vita di adesso ma con meno corna", ha affermato lei.