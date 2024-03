Che tempo che fa, il sparietto Vanoni-Raffaele sul "fidanzato" e il gossip su Zalone

18 marzo 2024 a

Una risposta di "sponda" al gossip del momento, quello in base al quale Virginia Raffaele e Checco Zalone avrebbero una relazione. L'attrice, comica e conduttrice è intervenuta domenica 17 marzo a Che tempo che fa, intervistata da Fabio Fazio insieme ad Antonio Albanese per il loro film in uscita. Ma ovviamente non è mancato un siparietto con Ornella Vanoni, una delle imitazioni più riuscite di Raffaele, ospite fissa nel programma in onda sul Nove.

"Che bello vedervi insieme Ornella. Vi telefonate ogni tanto?", chiede il conduttore "Poco", ha riposto la cantante, per poi aggiungere: "Io le avevo anche trovato un ragazzo mica male". "Ma perché mi devi piazzare?", ha risposto Raffaele. "Sono preoccupata per te", ha ribattuto Vanoni in un siparietto che ha divertito il pubblico di Ctcf. "La preoccupazione di Ornella è che io mi fidanzi", ha raccontato allora Raffaele al pubblico. Vanoni entra nei dettagli, ma senza svelare però l'identità del pretendente: "Era uno bello, simpatico, voleva mandarle dei fiori. Lei mi ha chiesto ‘ma quanti anni ha?', io le ho risposto '50-55′, ‘no è troppo vecchio' ha detto", ha continuato la cantante. Insomma, a sentire Vanoni Raffaele è single. Oltre a questo, nessun riferimento al gossip lanciato dal sito di Fabrizio Corona, Dillinger news, di un liaison con Checco Zalone.