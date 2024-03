Che tempo che fa, Virginia Raffaele gela Vanoni. Cosa fa Albanese

Luca De Lellis 17 marzo 2024 a

“Un mondo a parte”. È questo il titolo della prossima fatica cinematografica dei due attori e comici Virginia Raffaele e Antonio Albanese, che sono intervenuti da Fabio Fazio nella puntata domenicale di Che Tempo Che Fa, in onda sul canale Nove. Al momento dei saluti con il pubblico è andato in scena anche un siparietto simpatico che ha visto protagonista anche un’altra ospite della trasmissione, Ornella Vanoni. La cantante era alle prese, infatti, con una sfilza di complimenti rivolti alle capacità di recitazione di Albanese, quando si è inserita Virginia Raffaele con una battuta che forse spoilera anche qualche scena del prossimo film. “E’ la prima volta che vedrò te al cinema – ha esordito Vanoni interloquendo con l’attrice - ma io sono innamorata di lui come attore. Perché drammatico è straordinario, comico lo è altrettanto”. A quel punto è arrivata la frase spiritosa di Raffaele che ha fatto scompisciare dalle risate Fazio e tutto lo studio: “Anche porno".

In effetti, il grande pubblico ha iniziato a conoscere l’Antonio Albanese attore nelle vesti di comico e grande interprete di satira nel suo ruolo da protagonista nella saga partita dal film “Qualunquemente” nel 2011, quando recitava nel ruolo dell’ormai celeberrimo Cetto la Qualunque. Poi la sua figura si è aperta anche ad altri ruoli più “seriosi”, fino ad arrivare all’ultimo successo da regista e attore drammatico “Grazie Ragazzi” (2023), che ha riscosso un grande successo nei botteghini. Insomma, un artista a tutto tondo. Che, evidentemente, nella commedia - che uscirà nelle sale a partire dal 28 marzo - girata da Riccardo Milani, lo ritroveremo anche in un contesto un pochino più “hard”.