Chiara Ferragni, Fabio Fazio travolto sui social: scatta la "santificazione"

Tempismo perfetto, Chiara Ferragni è stata annunciata come ospite della prossima puntata di Che tempo che fa, domenica 3 marzo sul Nove. Un colpaccio, quello di Fabio Fazio che avrà in studio l'imprenditrice e influencer nei giorni più caldi, viste le indiscrezioni sulla fine della relazione con il marito Fedez, senza contare l'inchiesta per truffa aggravata della Procura di Milano per il pandoro-gate. Quello di Ferragni, è un ritorno nel programma che Fazio conduceva fino all'anno scorso sulla Rai, e che in passato ha ospitato anche Fedez. Mentre il conduttore ligure pregusta un prevedibile boom di ascolti, gli utenti dei social pensano già alla possibile santificazione dell'imprenditrice.

I post che ufficializzano l'ospitata nel salotto faziano, infatti sono stati presi d'assalto su X da numerosi commentatori. "Domenica 25 febbraio gli ospiti di Che tempo che fa saranno: Naomi Campbell, Christian De Sica, Sabrina Ferilli, Paolo Virzì, Luisa Ranieri e i The Kolors. Chiara Ferragni sarà nostra ospite domenica 3 marzo", si legge sull'account ufficiale di CTCF. "Non è un bel tweet, fa scadere enormemente il livello a cui puntate", si legge in uno dei tanti commenti, la maggior parte dello stesso tenore. Molti utenti temono un'agiografia a tinte buoniste. "Facciamo una statua alla Ferragni mi raccomando", ironizza un utente. "Seguo e apprezzo da sempre Fabio Fazio e Che tempo che fa. Mi auguro che l'intervista a Chiara Ferragni non sia solo una bella chiacchierata con l'amica 'bella, buona, brava, straordinaria, generosa'". C'è chi sottolinea che il personaggio in questione è oggetto di una inchiesta della magistratura. "Ma certo. Indagata per truffa (...) in un paese come l'Italia merita di essere celebrata. Bravi", si legge tra i commenti.

C'è già chi prevede la puntata in una sorta di déjà vu: "Iniziamo a prepararci per i suoi pianti e il pietismo con il buon dazio che le farà domande insulse senza andare nel dettaglio e lasciandole campo per girare la frittata". Insomma, "con lo stile di Fazio ne uscirà pulita e linda come se non fosse accaduto nulla. Domande e risposte programmate". Insomma, per molti telespettatori dal salotto "amico" di Fazio non si potrà che assistere a un'intervista morbida sia sulla vicenda della beneficenza che sulle ultime riguardo alla fine della relazione con Fedez.