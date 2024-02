Chiara Ferragni e Fedez al capolinea. La fine dell'era Ferragnez

Francesco Fredella 22 febbraio 2024 a

Sembra che sia davvero arrivata la fine del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni. L'ennesima "tranvata" - per dirla in romanesco - che colpisce la coppia, già flagellata dalla vicenda Pandoro Balocco e dalla fuga degli sponsor dopo l'inchiesta giudiziaria ancora in corso. Ora che la bufera non si placa, i giornali e i siti stanno raccontando l'ultima vicenda mediaticamente rilevante per i Ferragnez (chiamiamoli ancora così). Sembra un film già visto quando finì la storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi, spifferata da Dagospia e confermata dai diretti interessati con una nota stampa alle agenzie. Ora, però, i Ferragnez scelgono la strada del silenzio. Forse per poco. Perché l'influencer è attesa da Fabio Fazio a "Che tempo che fa" nella puntata di domenica 3 marzo. Un vero scoop.

Ma facciamo un passo indietro. Operazione rewind. La proposta di matrimonio, in diretta su RTL 102.5 nel maggio 2017, apre la strada a quelli che saranno per tutti i Ferragnez. Le nozze vengono celebrate in Sicilia il 1° settembre 2018, si tratta di uno dei matrimoni più mediatici di sempre. All'evento ci sono decine e decine di testate giornalistiche con inviati e fotografi per seguire il matrimonio dell'anno.

La famiglia s'allarga: arrivano Leone e Vittoria, i figli di Chiara e Fedez, che diventano famosi in pochissimo tempo. Gli occhi di tutti sono puntati, ovviamente, sulla famiglia da sempre più mediatica che mai. Ci sono alcuni indizi che infittiscono il caso: lui è partito per Miami con la sua assistente, lei ha pubblicato sui social solo foto con i bambini. Spunta anche la mano di Chiara senza fede al dito. Per Fedez arriva un momento difficilissimo: la malattia. Dopo un controllo di routine scopre un tumore al pancreas, il rapper viene operato a Milano, riceve l'affetto di milioni di italiani. Si ferma per diversi mesi di convalescenza e poi torna a cantare in pubblico nel corso della prima edizione del Future hits live di Radio Zeta. Chiara Ferragni gli sta vicino e lascia tutti gli impegni di lavoro per dedicarsi a Federico.

Negli anni successi, intanto, finisce l'amicizia e la collaborazione professionale tra Fedez e Luis Sal: altra bomba mediatica che scoppia ad orologeria. I due, per diverso tempo, conducono insieme il podcast Muschio selvaggio. Luis Sal rompe il silenzio e con un video (che diventa virale) racconta della fine della sua collaborazione con Fedez. Sembra che tutto si sia trascinato in tribunale, tra carte bollate e citazioni in giudizio. I fan, però, sperano che i due possano chiarirsi quanto prima e tornare a collaborare.