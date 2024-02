Chiara Ferragni e Fedez, Morvillo spiazza tutti sulla crisi: "Cauti perché..."

22 febbraio 2024 a

a

a

La bomba è esplosa quando il sito Dagospia ha scritto che tra Chiara Ferragni e Fedez è finita, game over, il rapper è andato via da casa, il lussuoso attico di City Life a Milano. Notizia poi confermata da altri media tra cui il Corriere della sera, come ricorda Candida Morvillo che, ospite di David Parenzo a L'aria che tira su La7, spiega quello che "sembra che sia successo". Ossia che i Ferragnez "non hanno retto a questa grande crisi reputazionale che li ha colpiti", spiega la giornalista.

Ferragnez al game over: "È andato via di casa", perché la coppia è scoppiata

Insomma, i "segnali" di un allontanamento tra i due erano chiari. "Erano divisi sicuramente da una strategia di comunicazione diversa, perché Fedez è uno che gioca decisamente di attacco mentre Chiara Ferragni si è presa del tempo e sicuramente è una più ponderata", commenta Morvillo nella puntata di giovedì 22 febbraio. Impossibile non collegare le voci di crisi con l'inchiesta della Procura di Milano per truffa aggravata partita dalla multa dell'Antritrust per il pandoro-gate. Questo è un momento molto delicato per l’imprenditrice e influencer, ricorda la giornalista che ribadisce come "questa crisi è confermata". Tuttavia, che proporzioni ha la rottura tra Fedez e Ferragni? "Non stiamo parlando ancora di separazione, di divorzio o carte bollate quindi diciamo andiamoci decisamente cauti", afferma Morvillo.