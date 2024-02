Chiara Ferragni, dopo l'addio con Fedez ecco l'intervista in tv: domenica sarà da Fabio Fazio

22 febbraio 2024 a

Crisi nera tra Chiara Ferragni e Fedez. A scuotere tutti, dopo diversi segnali lasciati nelle ultime settimane, è stato lo scoop di Dagospia, che ha raccontato come il rapper sia andato via di casa. E ora l’influencer è pronta a parlare in televisione, andando ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa, in onda sul canale Nove. Ma andiamo con ordine. La conferma della rottura, svela Repubblica, è arrivata da fonti vicine a Ferragni. “La situazione sentimentale sarebbe compromessa, o quasi. Ferragni sarebbe piuttosto delusa dall’atteggiamento del rapper dopo gli scandali del pandoro Balocco, delle uova di Pasqua Cerealitalia e della bambola Trudi che hanno compromesso la sua immagine. Fedez infatti avrebbe rinfacciato alla moglie i suoi problemi giudiziari sottolineandole come le sue vicissitudini rischiassero di danneggiare anche i suoi affari”, la ricostruzione del quotidiano in merito alla tensione.

La foto che spiega tutto: Fedez "rimosso" da Ferragni

Viene inoltre sottolineato come l’imprenditrice abbia sempre mostrato vicinanza al marito nei momenti difficili, cosa che non è avvenuta in questo periodo di bufera. E ora Ferragni sarebbe pronta a parlare di tutto l’ultimo periodo in un’intervista con Fazio (già fu ospite nel 2017), tornando a parlare pubblicamente dopo il video pubblicato su Instagram in cui appariva in lacrime e si scusava per la situazione e annunciava la donazione da 1 milione di euro per l’ospedale Infantile Regina Margherita.