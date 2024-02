Amici 23, quali sono i candidati per la vittoria del serale

19 febbraio 2024 a

a

a

Amici 23, si fanno largo le candidature per la fase serale del talent show di Canale 5. Si avvicinano le puntate che andranno in onda il sabato sera. Vediamo chi si sfiderà per prendere il posto di Angelina Mango, vincitrice della scorsa edizione.

Angelina Mango torna da De Filippi. Ai fan non sfugge un dettaglio

In pole position ci sono tre ballerini e due cantanti. Tra i ballerini Dustin, Gaia e Marisol. Tra i cantanti Holden e Martina. Il primo è il figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini. Chissà se sarà proprio lui a prendere il posto di Angelina Mango