Amici, "Alessandra Celentano come Loredana Bertè": social impazziti

Finita l'attesa per una nuova puntata di Amici, il talent-show condotto da Maria De Filippi che ha come obiettivo quello di trasformare ballerini e cantanti esordienti in veri e propri professionisti. Molti italiani hanno scelto di rimanere a casa per sedersi sul divano e seguire il pomeridiano del programma. La gara avanza, molte sono le performance bocciate, tante altre quelle apprezzate. Ma quando la puntata è iniziata, l'attenzione dei più curiosi è stata catalizzata dall'entrata della temuta maestra Alessandra Celentano. Il motivo? L'inatteso cambio di look della coreografa.

In ogni percorso, la strada della qualità è quella che dona valore e significato, mentre quella della quantità è soltanto un passeggero intreccio di passi. #amici23 pic.twitter.com/3NBR7jjhUh — Alessandra Celentano (@Ale_Celentano) January 21, 2024

"Alessandra Celentano come Loredana Bertè", scrivono gli utenti sui social. In effetti la ballerina e maestra della scuola ha raggiunto il centro dello studio con dei lunghi capelli azzurri, lasciando tutti di stucco. Celentano stessa ha pubblicato sul suo profilo di X ufficiale degli scatti dell'appuntamento di oggi. Sguardo fiero, passo deciso, la coreografa ha aggiunto questa didascalia: "In ogni percorso, la strada della qualità è quella che dona valore e significato, mentre quella della quantità è soltanto un passeggero intreccio di passi". "Capelli blu elettrico, la amo", commenta qualcuno.