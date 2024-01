Amici 23, De Filippi punge Michielin e tira in ballo Morgan: "Giurie importanti"

Alice Antico 22 gennaio 2024 a

Nella puntata di “Amici” di ieri, domenica 21 gennaio, Maria De Filippi ha ospitato Aiello, Paola Turci e Francesca Michielin in quanto giudici della gara di canto e Thomas Signorelli per la gara di ballo. Come di consueto, durante le diverse delle esibizioni degli allievi, non sono mancati gli scontri, in primis tra i professori. In particolare, Alessandra Celentano ha avuto da ridire sul ballerino Kumo, scontrandosi con il collega Emanuel Lo. Sempre la Maestra ha detto la sua riguardo altri membri della scuola di danza, a partire dalle solite accuse nei confronti di Nicholas. Lo stesso è accaduto poi per il canto, con i battibecchi tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli che sembrano non volersi acquietare.

In tutto ciò, Maria De Filippi ha ironizzato sulla situazione, come è solita fare, e in particolar modo si è rivolta a Francesca Michielin e alla sua esperienza recente come conduttrice di “X Factor”. “Francesca so che tu sei abituata a giurie importanti”, le ha detto Maria, “sei tranquilla?”, ha poi chiesto. Una frecciatina sottile ma di indubbio rimando alle dinamiche di forte attrito tra i giudici dell’ultima edizione di “X Factor”, in particolare a Morgan. Il cantante, di fatti, era stato cacciato a metà edizione a causa di comportamenti e commenti ritenuti inadeguati durante le registrazioni. La Michelin tuttavia è stata al gioco e, anzi, ha ironizzato a sua volta: “Maria questa per me è una passeggiata di salute, mi sto rilassando”. Una replica pacata e distesa da parte della cantante, che comunque non si è fatta sfuggire la stoccata della padrona di casa.