Amici, Angelina Mango torna da De Filippi. Ai fan non sfugge un dettaglio

La puntata di oggi di “Amici” è stata ricca di ospiti speciali. In particolare, Maria De Filippi ha accolto i suoi ex allievi che hanno partecipato al Festival di Sanremo, cioè Irama, The Kolors, Annalisa e la vincitrice Angelina Mango. Mentre gli ex allievi si esibivano, si è svolta una competizione tra gli attuali ballerini della scuola, che hanno danzato insieme agli ospiti musicali. Ovviamente, particolare è stata l’attenzione rivolta alla vincitrice del Festival Angelina Mango, che ha presentato il suo brano “La Noia” con un’interpretazione emozionante, accompagnata dalla ballerina Lucia.

Prima della performance, Angelina è stata accolta da Maria De Filippi che le ha detto: “Te li ho fatti in privato ma anche pubblicamente ti faccio i complimenti. Tanto orgoglio da parte nostra”. A quel punto, Angelina ha umilmente dichiarato: “Credo di imparare strada facendo“. Maria De Filippi ha poi aggiunto: “Ha bruciato tutte le tappe da quando è comparsa. Brava davvero”.

Nonostante l’accoglienza positiva da parte della De Filippi, sembra però che alcuni fan di Angelina siano rimasti delusi per la mancanza di enfasi da parte della padrona di casa sul trionfo di Angelina a Sanremo e, soprattutto, per la mancata menzione della sua partecipazione all’Eurovision. C’è anche chi invece sostiene Maria, la quale ha sottolineato peraltro di aver avuto un confronto privato con la cantante. A ogni modo, risulta chiaro che queste controversie rappresentino semplici scontri tra fandom e non una reale incomprensione tra le parti.