La volta buona, Guenda Goria scopre che avrà un maschietto: "Speravo che..."

Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano, ospiti nel programma pomeridiano “La volta buona” di Caterina Balivo, hanno svelato il sesso del futuro nascituro davanti al pubblico. La Goria si era mostrata davvero emozionata alcune settimane fa, quando aveva annunciato di essere incinta nonostante il catastrofico imprevisto capitatole durante la gravidanza precedente, forzatamente interrotta nel 2022. “Non era buona la prima – ha detto infatti Gloria riferendosi alla precedente gravidanza pensavo di non riuscire a rimanere incinta, sono riuscita a concepire con un ovaio e una tuba che mi avevano detto che non funzionavano non so come sia riuscito a trovare il suo percorso, è un miracolo”.

Poi ha aggiunto: “Sono felice perché era qualcosa che non mi aspettavo, Mirko che non ci credeva quindi abbiamo rifatto il test tre volte, sono felice perché so che ci sono tante donne che hanno difficoltà a concepire”. “Oggi entriamo nel quarto mese” ha concluso. Successivamente, in diretta, è stato svelato il sesso del nascituro: si tratta di un maschietto.

I primi commenti da parte di Guenda hanno fatto discutere sul web: “Speravo fosse una femminuccia, ma va bene lo stesso…la prossima volta” ha commentato lei. Mirko, il futuro papà, dal canto suo ha detto invece: “Io in realtà ho sempre pensato sarebbe stato un maschietto”. E poi i ringraziamenti finale verso la Balivo: “Grazie per l’accoglienza e per la gioia condivisa”, ha detto Guenda rivolgendosi alla conduttrice e al programma.