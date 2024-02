Cruciani demolisce "l'ossessione" della sinistra: ma quale bacio censurato

15 febbraio 2024 a

Nell'ultima puntata de La Zanzara irrompe l'ultima su Tele-Meloni, ossia la polemica per il bacio tra due uomini che sarebbe stato censurato nel video promozionale della fiction Gloria con Sabrina Ferilli. Cosa c'è di vero? A mettere i puntini sulle "i" è il conduttore Giuseppe Cruciani: “Cominciamo subito con i primi commenti. La prima cosa è abbastanza incredibile: ormai il nostro mondo è ossessionato e qualsiasi cosa è ridotta a sessismo e omofobia. Prendete per esempio questa polemica ridicola e senza senso"; premette il giornalista. "C’è una fiction Rai con Sabrina Ferilli che si chiama ‘Gloria’. Sui social, ma anche su diversi giornali e riviste, si apre una polemica su un bacio gay che sarebbe stato coperto. Due uomini, prima di baciarsi, si coprono con un cappello. Non c’è nessuno zampino della Rai meloniana, è un cappello! Non c’è nessuna censura nei confronti di un bacio gay", tuona Cruciani.

La sinistra si inventa la censura sul bacio gay nella fiction Rai per attaccare Meloni

D'altronde la stessa protagonista della serie tv - diretta da Fausto Brizzi in onda su Rai 1 lunedì 19, lunedì 26 e martedì 27 febbraio - conferma l'inconsistenza della polemica. Nel video promozionale si vede un'ombra nera che copre i due uomini mentre si baciano all'altare davanti all'officiante della cerimonia, la stessa Ferilli. L'ombra è un cappello che finisce sulla porzione di inquadratura del bacio. "Ma nel film la sequenza c'è e non esiste nessun bollino che censuri niente, quindi non so da dove viene sta roba. E credo di essere abbastanza informata sulla scena, ad occhio e croce eh", spiega l'attrice romana commentando l'ultima, assurda polemica sulla Rai.