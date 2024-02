Fiorello, bomba politica: "Bonolis, Conti o Clerici", la discesa in campo pesante

16 febbraio 2024 a

a

a

A Viva Rai2 il totonomi è scatenato, dopo quello sul prossimo Festival di Sanremo si scommette anche sui governatori di Regione con Fiorello che ironizza: "Alta tensione in maggioranza, scontro sul terzo mandato. Al posto di Zaia uno tra Conti, Bonolis, Clerici o Cattelan". Ma venerdì 16 febbraio in diretta dal Foro Italico si parte dalla politica estera: "La Casa Bianca svela i piani russi, vogliono attaccare i satelliti. A me interessa che non li attacchino mentre sto guardando il tennis - scherza Fiorello -. Perché poi dopo attacca la spina, stacca la spina... poi devo chiamare l'antennista, che sono ormai sono i più ricchi del mondo. Io gli antennisti ormai li riconosco dal rumore della Ferrari", è la battuta dello showman siciliano.

Fiorello, colpo di scena in diretta: "La Rai prende le distanze"

Si passa quindi alla politica interna con l'alta tensione nella maggioranza, è scontro sul terzo mandato: "C'è il totonomi per chi prenderà il posto di Zaia: Carlo Conti, Bonolis, la Clerici o anche Cattelan", sdrammatizza lo showman. Che poi non si scosta dal tema Sanremo: "Con il totonomi mi sto divertendo un casino. Non vedo l'ora che sia febbraio (2025, ndr): divano, plaid e mi farò montare un fiumicello che parte da Sanremo e che mi passa davanti mentre guardo la tv".