Sanremo 2024, chiamata in diretta per Fiorello: "Andate a dormire"

A Sanremo succede di tutto. Come ogni sera, Fiorello ha dato il cambio ad Amadeus e si è collegato dal suo "Aristonello", il glass che è stato costruito davanti all'entrata del teatro Ariston. Ballerini, ospiti, sketch esilaranti. La banda dello showman inventa ogni giorno una festa. Solitamente accade di mattina, ma per la 74esima edizione del Festival tutto è spostato alle ore della notte. Ieri sera, tra le sorprese pensate, c'è stata Angelina Mango. La giovanissima cantante ha omaggiato il papà con "La rondine" e ha stregato l'Italia. Non sono mancati attimi di puro divertimento.

La mamma di Fiorello che chiama per dire: “ANDATE A DORMIRE CHE È TARDI”.



STO PIANGENDO #Sanremo2024 #VivaRai2VivaSanremo pic.twitter.com/WdfcDaun2v — trashtvstellare (@tvstellare) February 10, 2024

Mentre tra scherzi e battute il programma teneva svegli tantissimi spettatori, in diretta è arrivata una chiamata sul telefono del conduttore. Fiorello, incuriosito, ha guardato lo schermo e ha capito che a cercarlo era la madre. "Mamma", ha risposto dopo aver messo il vivavoce. La risposta della mamma è stata divertentissima: "Andate a dormire che è tardi!", ha detto, scatenando così l'ilarità di tutti i presenti.