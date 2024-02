Sanremo 2024, Geolier vince pure la serata cover. La reazione del pubblico lo gela

10 febbraio 2024 a

Continua l'ascesa del rapper napoletano Geolier che dopo aver vinto la seconda serata del Festival di Sanremo, fa sua anche la serata cover con 'Strade', cantata insieme a Luchè, Guè e Gigi d'Alessio. Un successo accolto freddamente dal pubblico in sala che ha riservato sonori fischi dopo l'annuncio della vittoria dell'artista campano. Brani iconici che hanno fatto la storia della canzone italiana e mondiale stasera sul palco dell'Ariston. Il momento dedicato alle cover, con i concorrenti sul palco affiancati da colleghi invitati per l'occasione, si dimostra ancora una volta tra i più attesi della settimana sanremese. Sotto lo sguardo del principe Alberto di Monaco, ad aprire la lunga serata è Sangiovanni che porta sul palco 'Farfalle', eseguita in un mix italiano-spagnolo con la cantante iberica Aitana. Con tutti e 30 i cantanti ad esibirsi, lo spettacolo corre veloce. E sul palco salgono Annalisa e La Rappresentante di lista per una potentissima versione del brano degli Eurythmics 'Sweet dreams'. Si deve attendere la terza cantante in gara per la prima cover interamente in italiano. Si tratta di Rose Villaine che accompagnata da Gianna Nannini esegue un medley di successi della rocker senese. A riportare l'Ariston agli anni '80 è Lorella Cuccarini, che entra in scena riproponendo i successi che ne hanno costellato la carriera, culminando in 'Notte vola' accanto a Fiorello trasformato in un improbabile Manuel Franjo. Lapidario il commento dello showman al termine del balletto: "Non vi do la liberatoria", chiaro riferimento alla vicenda Travolta-Ballo del qua qua.

Alcuni brani vengono proposti senza grandi stravolgimenti all'arrangimento originale, come nel caso di 'Sogna ragazzo sogna', portata sul palco da Alfa e Roberto Vecchioni, e 'Quando finisce un amore' da Irama accompagnato da Riccardo Cocciante; altre subiscono una rivisitazione pressocchè totale, come nel caso di 'Che idea' proposta dai Bnkr44 con Pino D'Angio. Francesco Gabbani e Fiorella Mannoia riportano l'Ariston al festival del 2017 quando il primo conquisto la gara con 'Occidentali's karma' e la seconda si piazzò seconda con 'Che sia benedetta’. L'Halleluja portata sul palco dai Santi Francesi è un ricamo di voci e musica con la straordinaria interpretazione di Skin. Le cover sono le uniche protagoniste della serata, e tra le più struggenti c'è quella di Angelina Mango, che omaggia il papà Pino ed emoziona con una delicatissima e al tempo stesso potente versione di 'La Rondine’. Tra pezzi immortali e artisti che ritrovano dopo tanto tempo il palco dell'Ariston, la serata cover si conferma momento nevralgico del Festival di Sanremo che anche stasera ha saputo regalare momenti di grande musica ed emozionante spettacolo. Grande emozione all'Ariston per la struggente cover di 'La rondine' interpretata da Angelina Mango per omaggiare il padre Pino nella quarta serata del Festival di Sanremo. Il brano è stato riarrangiato dalla stessa Angelina Mango con il fratello Filippo ed eseguita con l'accompagnamento del Quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma. Emozionato anche Amadeus che prima di salutare Angelina Mango ha detto "Lassù qualcuno ci ama". Ma uno dei momenti più attesi della serata è stato quando Amadeus ha letto un estratto della lettera concordata con gli agricoltori che manifestano in giorni anche a Sanremo.

Prima del gran finale c'è ancora tempo per l'omaggio di Diodato a Fabrizio De Andrè, con 'Amore che vieni e amore che vai' eseguita con Savoretti, e dei Negramaro a Lucio Battisti, con 'La canzone del sole' cantata con Emma. A chiudere la serata sono Renga e Nek che si "scambiano" alcuni dei loro successi più famosi facendo ballare l'Ariston. Ma la vera sorpresa della serata arriva proprio in chiusura, quando Amadeus e Fiorello annunciano il ritorno sul palco dell'Ariston, dopo 27 anni, dei Jalisse con la loro 'Fiumi di Parole’. A dirigerli due maestri d'orchestra, tra cui l'amatissimo dal pubblico Peppe Vessicchio. Tra pezzi immortali e artisti che ritrovano dopo tanto tempo il palco dell'Ariston, la serata cover si conferma momento nevralgico del Festival di Sanremo che anche stasera ha saputo regalare momenti di grande musica ed emozionante spettacolo. Alla fine la classifica dice che alle spalle del rapper napoletano fischiatissimo c'è il secondo posto per Angelina Mango, terza Annalisa, quarto Ghali, quinto posto per Alfa. Alla serata cover i voti sono stati espressi dalla sala stampa, radio e televoto.