Sanremo 2024, il retroscena di Castelli: "Sul palco sorprese per gli ospiti"

Amata e temuta. Sempre presente in ogni edizione del Festival di Sanremo. Quest'anno ci sarà? E soprattutto: come sarà? All'Adnkronos parla, in esclusiva, lo storico scenografo del Festival, Gaetano Castelli. Che svela qualcosa in più sull'allestimento all'Ariston. "Questa è la mia 22esima edizione del Festival di Sanremo, la decima che firmo con mia figlia e la quinta con Amadeus ed è stata forse la scenografia più difficile - dice il maestro, citando la figlia Maria Chiara con la quale da anni collabora - C'è voluto un anno di lavoro per avere idee nuove", dice lo scenografo. Che annuncia, tra l'altro, grandi novità e sorprese.

"Quest'anno, per gli ospiti sul palco dell'Ariston ci sarà una grande sorpresa: usciranno, oltre che dalle uscite laterali, anche dal centro dove succederà qualcosa che sarà spettacolare. Non mancheranno motivi floreali che omaggiano da sempre il Festival di Sanremo. Poi una serie di curve per far entrare lo spettatore in una sorta di volta magica - spiega Castelli - Le luci sono incorporate nel progetto e non ci sono ledwall. E' una battaglia che sto facendo, quella di eliminare i ledwall: qui finalmente non ci sono. Questo fa in modo che quando il palco è poco illuminato si accendano i riflettori che fanno da contorno al disegno scenografico che comunque resta visibile".



Intanto, Fiorello e Amadeus, finiscono nel libro a fumetti "Le più belle storie da Festival", edito da Giunti. Si tratta di un’edizione speciale con una cover variant. Nella copertina c'è il disegno di Amadeus e Rosario Fiorello in versione "paperizzata" (quest'ultimo diventa Paperello): i due showman sono ritratti per questa occasione in compagnia di Zio Paperone.