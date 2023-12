Ballando con le Stelle, la sorpresa spiazza Wanda Nara. E quel baciamano a Selvaggia Lucarelli…

16 dicembre 2023 a

a

a

Un momento inaspettato che ha colto tutti di sorpresa. Sul palco di Ballando con le Stelle, programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci, nella puntata del 16 dicembre ha fatto la sua apparizione Mauro Icardi, celebre calciatore argentino, che, insieme ai suoi figli, ha fatto una sorpresa speciale a Wanda Nara, sua moglie, durante la trasmissione Rai. L'inaspettata apparizione di Icardi e della sua famiglia ha catturato l'attenzione di tutti. La pausa nel campionato turco, causata da uno scandalo che ha visto il presidente di un club colpire con un pugno l'arbitro di una partita, ha permesso a Icardi di ottenere il tanto desiderato giorno libero per raggiungere la sua amata. In un'intervista sul palco, Mauro Icardi ha condiviso il motivo di questa visita sorpresa: "È stata un'idea dell'ultimo momento. Sapendo quanto sia importante per lei questa esperienza, abbiamo deciso di fare questa sorpresa. Grazie alla sospensione del campionato, ho avuto l'opportunità di prendere un giorno libero e di essere qui oggi. È un gesto che volevamo fare, essere al suo fianco insieme a Pasquale e mostrarle il nostro sostegno. Ci piace vederla felice".

"Una figura così non la faccio". Teo Mammuccari si ribella e minaccia Milly Carlucci

Con la competizione entrata nella fase cruciale e Wanda Nara più vicina che mai alla vittoria finale, il sostegno della sua famiglia ha un significato particolare. "Siamo qui per lei perché ci piace vederla felice e apprezziamo ciò che sta facendo. Volevamo essere presenti in questo momento cruciale per mostrarle il nostro amore e sostegno", ha dichiarato Icardi. Tuttavia, il calciatore non ha esitato a scherzare sulla sua figura di "super papà", ammettendo con umiltà: "Faccio quello che posso. Lei era conosciuta per essere mia moglie, ma non avevamo mai visto veramente chi fosse. In realtà, sono io suo marito".

"Occhio nero": per Wanda Nara le prove finiscono male

Il bomber ex Inter ha poi scherzato sulle sue doti da ballerino. "Se ballo? No, io non ballo mai, io gioco a calcio e basta", l’intervento, prima di tornare a parlare della moglie Wanda: "Mi ha fatto piacere che lei sta facendo questa esperienza perché lei è sempre stata conosciuta come la moglie di Mauro Icardi e invece volevo che fosse scoperta per quello che è davvero". Ivan Zazzaroni lo ha però ripreso con ironia: "Mauro, guarda che è esattamente il contrario, sei te ad essere il signor Wanda Nara". L'argentina ha poi scherzato ancora: "Volevo fare conoscere Mauro alla Lucarelli perché so che ci teneva a conoscerlo". Icardi si è quindi avvicinato a Selvaggia Lucarelli per farle il baciamano, un gesto gradito: "Mi piace questo aspetto di Wanda del voler condividere, è una donna molto generosa. Io e Wanda abbiamo lo stesso gusto e parecchie affinità". Non le è di certo dispiaciuto il momento. La presenza improvvisa di Mauro Icardi e dei suoi figli ha portato un tocco di calore familiare sul set di Ballando con le Stelle, lasciando il pubblico e i concorrenti sorpresi e commossi.