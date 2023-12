Pomeriggio 5, sorpresa in diretta: cosa spunta sulla mano dell'ospite di Myrta Merlino

Francesco Fredella 15 dicembre 2023 a

Una signora di Bari, durante un collegamento con Pomeriggio5, scrive sulla mano il nome della conduttrice: Myrta Merlino. Il dettaglio viene notato da Davide Maggio, la penna per antonomasia quando si parla di televisione (uno dei massimo esperti ed osservatori del piccolo schermo). Ma come mai la donna scrive il nome della conduttrice sulla mano? “Innanzitutto saluto Myrta. Ciao Myrta, ti aspettiamo, vieni che le mangi, le assaggi e poi ci dici come sono”, dice dopo che l'inviato Francesco Paglia - uno dei più talentuosi di Cologno Monzese - si collega con lo studio di Roma.

Dopo poco, però, viene svelato il trucco: la signora Nunzia, che a Bari produce orecchiette, per non sbagliare il nome della conduttrice se lo scrive sul palmo della mano- Mirta senza "y", semplicemente con la "i”, come si pronuncia. Il servizio è dedicato alla notizia dell'ultim'ora, che sta circolando su siti e agenzie: pare che, secondo la tesi della CNN, Babbo Natale sia sepolto nel capoluogo pugliese. La redazione manda Paglia in Puglia e l'inviato intervista la signora Nunzia, che svela il trucco. Il nuovo formato di Pomeriggio5 è sempre più simile a quello della scorsa edizione, quando a condurre c'era Barbara d'Urso (che tra l'altro ha intervistato la sigonra Nunzia più di una volta). Ancora per pochi giorni è sotto contratto Mediaset (si dice che scadrà il 31 dicembre). Poi, la conduttrice - senza vincoli - potrebbe approdare a Nove. Secondo Novella2000 starebbe per iniziare una nuova stagione televisiva per lei.