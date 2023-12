Ballando con le stelle, per Wanda Nara le prove finiscono male: "Occhio nero"

16 dicembre 2023 a

A poche ore dalla semifinale, Wanda Nara e Pasquale La Rocca hanno dovuto fare i conti con due incidenti che, fortunatamente, non hanno lasciato altro che lividi. Tra una settimana e qualche ora, Milly Carlucci decreterà il vincitore dell'edizione 2023 di Ballando con le stelle e, in sala prove, l'asticella si alza per i concorrenti. Dopo la frattura di una costola per Paola Perego e la rovinosa caduta di Simona Ventura, è arrivato il turno dell'argentina e del suo maestro.

Intenti a provare la performance da portare in puntata stasera, il ballerino napoletano e la showgirl si sono abbandonati al ritmo della musica e, proprio per questo motivo, un pugno sferrato da lei ha colpito lui. Poi, in un secondo momento, per provare un passo dell'esibizione, Wanda Nara è finita con il viso sul muro e ha rischiato di rompersi il naso. Per fortuna questi imprevisti non hanno avuto serie conseguenze sulle condizioni fisiche della coppia.

A documentare tutto è stata la stessa concorrente che, ripubblicando un video sulle storie Instagram, ha scatenato l'ilarità dei suoi follower. "Sorpresa a Roma, mamma in finale": con queste poche parole e una serie di scatti che la ritraggono abbracciata ai suoi figli, Wanda Nara ha celebrato l'obiettivo raggiunto via social. Sebbene siano molti i personaggi che potrebbero alzare la coppa al cielo, l'argentina rimane comunque una dei papabili vincitori. Intanto, con sincerità e simpatia, la modella si è anche mostrata con l'occhio nero.