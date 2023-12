Ballando con le Stelle, Teo Mammuccari in imbarazzo: la minaccia a Milly Carlucci

16 dicembre 2023 a

a

a

La semifinale di Ballando con le Stelle è appena iniziata e Teo Mammucari ha già qualcosa da ridire. Il conduttore si è rifiutato categoricamente di ballare in calzamaglia perché «c'è mia figlia qui, mi vergogno». Ma cosa è successo? Andiamo a scoprire insieme quale sfida impossibile avrà scelto Milly Carlucci per i suoi semifinalisti, quale è il tema e le modalità di gara. Ospiti della semifinale di Ballando con le Stelle sono stati l'etoile del teatro dell'opera di Roma, Susanna Salvi e il primo ballerino Claudio Cocino e Teo Mammucari ha già deciso che non affronterà la prova che Milly Carlucci vuole proporre a loro: un balletto classico nei costumi originali, con la calzamaglia. Il conduttore aveva già capito dove la conduttrice voleva andare a parare e si ha iniziato subito ad opporsi: «Stai rischiando Milly! Io non mi metto in calzamaglia, c'è mia figlia seduta tra il pubblico, una figuraccia così non la faccio». Milly ha avuto molta pazienza e gli ha concesso di non mettere la canzamaglia, ma ha annunciato il tema della serata: balli di Natale.

"Occhio nero": per Wanda Nara le prove finiscono male

La semifinale di Ballando con le Stelle è appena iniziata e Milly Carlucci ha annunciato che, purtroppo, la coppia formata da Paola Perego e Angelo Madonia dovrà abbandonare il programma in maniera definitiva a causa dell'infortunio della conduttrice che le ha impedito di provare, nonostante ci avesse sperato con tutte le sue forze. Andiamo a leggere che cosa ha detto Milly Carlucci. «Paola Perego e Angelo Madonia dovranno lasciare il programma perché Paola non è riuscita a riprendersi dall'infortunio avuto durante le prove di Ballando, ma noi siamo fieri di lei e la ringraziamo per il suo percorso. Sarà una ballerina ad honorem!», ha detto Milly Carlucci all'inizio della semifinale di Ballando con le Stelle. Paola e Angelo erano molto dispiaciuti di non poter partecipare alla gara, ma consapevoli di averci provato fino alla fine.