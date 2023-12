Golden Globe, Matteo Garrone candidato al miglior film straniero

11 dicembre 2023 a

"Io capitano" di Matteo Garrone è candidato ai Golden Globe 2024 come Miglior film straniero. Le nomination sono state introdotte da Helen Hoehne, presidente della Golden Globe Foundation, e annunciate su CBC News (da Cedric «The Entertainer» e Wilmer Valderrama) e i premi, giunti alla 81esima edizione, saranno assegnati il prossimo 7 gennaio a Los Angeles con una diretta sulla Cbs. "Io capitano" dovrà vedersela con il francese "Anatomia di una caduta" di Justine Tier, col finlandese "Foglie al vento" di Aki Kaurismäki, con l’americano "Past Lives" di Cecile Song, con lo spagnolo "La società della neve" di J.A Bayona e con "La zona di interesse" (Uk/Usa) di Jonathan Glazer. Il film di Matteo Garrone, che racconta il viaggio di due ragazzi senegalesi verso l’Europa, premiato a Venezia con il Leone d’argento, è anche la pellicola italiana in corsa agli Oscar.

I candidati al miglior film sono in tutto dodici e sono suddivisi tra drammatici ("Oppenheimer", "Killers of the Flower Moon", "Maestro", "Past Lives", "La zona di interesse" e "Anatomia di una caduta") e commedie ("Barbie", "Povere creature!", "American Fiction", "The Holdovers - Lezioni di vita", "May December", "Air"). "Barbie" e "Oppenheimer" guidano le candidature essendo in lizza anche per il miglior regista, miglior attore drammatico ("Oppenheimer"), miglior attrice in una commedia ("Barbie"), Miglior attore non protagonista, miglior attrice non protagonista ("Oppenheimer"), migliore sceneggiatura, migliore colonna sonora originale ("Oppenheimer"), miglior canzone ("Barbie") e miglior blockbuster. Per la prima volta saranno assegnati dei premi al miglior show televisivo.