Addio a Gina Lollobrigida: la grande diva scomparsa a 95 anni

È morta all'età di 95 anni Gina Lollobrigida, grande diva dle cinema italiano. L'attrice era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927. Lollobrigida era stata operata a settembre dopo un incidente domestico in cui, a causa di una caduta, si era fratturata il femore. Secondo quanto si apprende, era ricoverata da tempo in una clinica di Roma.

Attrice tra le più amate e autentica icona Italia all'estero, Lollobrigida nel corso della sua lunga carriera ha lavorato con registi del calibro di Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi, Alessandro Blasetti e Mario Soldati in Italia, Vincent Sherman, John Huston, Carol Reed, King Vidor, Melvin Frank, Robert Z. Leonard a Hollywood, dove ha recitato accanto a divi come Rock Hudson, Tony Curtis, Yul Brynner, Anthony Quinn, Sean Connery, Robert Alda, Burt Lancaster, Errol Flynn, Humphrey Bogart e David Niven.

Con il rallentamento della sua carriera cinematografica ne iniziò anche una seconda come fotoreporter, che la portò negli anni settanta a intervistare Fidel Castro. Durante la sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i quali un Golden Globe per il film Torna a settembre, sette David di Donatello, due Nastri d'argento, una stella sulla Hollywood Walk of Fame, oltre a una candidatura ai BAFTA per Pane, amore e fantasia.