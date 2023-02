Raquel Welch, morta l'attrice e sex symbol americana: aveva 82 anni

15 febbraio 2023 a

È morta all'età di 82 anni Raquel Welch, attrice icona e sex symbol internazionale. Ad annunciarlo il sito statunitense Tmz secondo quanto riferito dai familiari. L'attrice, che ha fatto sognare intere generazioni di appassionati di cinema, era considerata tra le più grandi sex symbol del cinema hollywoodiano tra gli anni Sessanta e Settanta. Due nomination ai Golden Globe e la vittoria nel 1975 come migliore attrice in un film commedia o musicale per il ruolo di Costanza Bonacieux ne “I tre moschettieri”. Welch è morta dopo una breve malattia.