Golden Globe, nomination a Spielberg e Avatar

La «black comedy» irlandese "Gli spiriti dell’isola" di Martin McDonagh, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, ha fatto il pieno di nomination ai Golden Globe ottenendo candidature in 8 categorie tra cui regia, miglior attore protagonista (Colin Farrell) e migliore commedia o musical. Otto nomination anche per "Everything Everywhere All at Once", co-prodotto, scritto e diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, sotto lo pseudonimo di Daniels, mentre "Babylon" di Damien Chazelle e "The Fabelmans" di Steven Spielberg hanno ottenuto 5 candidature ciascuno. Sul fronte televisivo le serie con maggiori candidature sono "White Lotus", "Abbott Elementary" e "Only Murders in the building".

Resta a bocca asciutta l’Italia: "Nostalgia" di Mario Martone con Pierfrancesco Favino è fuori dai cinque titoli per il film non in lingua inglese. Hanno conquistato la nomination "RRR" (India), "Niente di nuovo sul fronte occidentale" (Germania), "Argentina, 1985" (Argentina), "Close" (Belgio) e il sudcoreano "Decision to Leave". Altri film italiani avevano presentato la loro candidatura per le nomination e neanche loro sono entrati in cinquina: sono «Esterno Notte» di Marco Bellocchio, «Una Sconosciuta» di Fabrizio Guarducci e «Le Otto Montagne» diretto in italiano da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. I Golden Globe torneranno il 10 gennaio sulla Nbc assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association che da 80 anni li conferisce.