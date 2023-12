Viva Rai2, Fiorello spiazzato: vocale a sorpresa da Piersilvio Berlusconi e Toffanin

05 dicembre 2023 a

Con l'inizio della settimana riparte anche Viva Rai2, il programma dei record condotto da Fiorello. Se per la giornata d'apertura, quella del lunedì, il cabarettista ha scelto di ospitare Amadeus, fresco dell'annuncio dei big in gara a Sanremo, oggi a catalizzare l'attenzione dei spettatori mattinieri è stato un audio arrivato in maniera inaspettata e fatto ascoltare ai microfoni del programma. "Fiorello viene gratis se non controprogrammiamo Sanremo? Allora sì, è proprio sbagliato!", si è sentito.

Sorpresa a 'VivaRai2!': Fiorello ha fatto ascoltare un audio originale di Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, 'intervistato' direttamente dalla compagna, Silvia Toffanin. Il riferimento è al commento dello showman che, in merito alla possibile risposta dei canali del 'Biscione' alle serate del Festival, aveva scherzato facendo un appello: "Vengo a fare una prima serata su Canale 5, gratis!".

E la risposta di Piersilvio non si è fatta attendere, con il vocale registrato direttamente dalla moglie e conduttrice Toffanin: "Sanremo è Sanremo, grande rispetto. Ma non si può spegnere tutta la televisione. Fiorello ha detto che, se non controprogrammiamo Sanremo, viene gratis su Canale 5? Allora secondo me è proprio sbagliato programmare il sabato, vado a parlare con Maria...".