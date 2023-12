Viva Rai2, bomba di Fiorello su De Martino: "Con tre donne in coda...". Boato nel glass

Gabriele Imperiale 04 dicembre 2023 a

Fiorello e Viva Rai2! si prendono gioco di Stefano De Martino. Per l’ex compagno di Belen Rodriguez sono giorni complicati e pare non esserci proprio pace. Le rivelazioni della showgirl argentina, infatti, hanno svelato al mondo le scappatelle dell’ex ballerino di Amici e di come sia finito il loro amore. E proprio l’alta infedeltà di De Martino – secondo i racconti dell’ex compagna sarebbero 12 le donne con cui l’avrebbe tradita – è finita per diventare uno degli argomenti cardine della puntata della trasmissione di Fiorello, che non ha mancato di scherzare sul conduttore Rai. “Se cerchi ‘amante di De Martino’ su Google Maps – ha esordito il comico – il navigatore ti ci porta”. Spietato Fiorello ha anche reso il ballerino il protagonista di diverse “notizie dell’ultima ora”. “Ragazzi, ancora notizie su De Martino – scherza il padrone di casa di Viva Rai2! – ‘Va alle poste e copula con tre donne in coda”.

O ancora: “De Martino guarda Viva Rai2! e chiede il numero di Mauro Casciari – Fiorello è un fiume in piena – Si ferma al semaforo rosso e si accoppia con la donna della macchina accanto. Accompagna il figlio al bioparco di Roma e ci prova con una leonessa!”. Comico che però tiene a sottolineare scherzosamente: “Ragazzi, io non so se sono vere tutte queste cose, ma purtroppo è il mio lavoro”. E poi il gran finale a fine puntata: “Una nuova ultima ora: Stefano De Martino va ospite da Fazio e ci prova con la Nove”. Risate generali ma, come ricorda Fiorello stesso, “la satira è satira, non guarda in faccia a nessuno e noi la dobbiamo fare”.