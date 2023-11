Ballando, scoppia la passione tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando: traditi da un dettaglio

Francesco Fredella 28 novembre 2023 a

a

a

Sempre più vicini. Sempre più uniti. Adesso tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando (entrambi ballerini di Milly Carlucci) scoppia la passione. La prima a notare qualche sguardo di troppo, qualche atteggiamento sospetto, è stata Rossella Erra. Lei, napoletana doc, da sempre nel cast di "Ballando con le stelle", non sbaglia mai. Nel corso dell'ultima puntata sicuramente la frase choc è stata pronunciata da Guillermo Mariotto, che ha detto: "La coreografia è di Rocco?” Il riferimento è al padre di Lorenzo, Rocco Siffredi. Le parole di Mariotto non sono piaciute al pubblico e probabilmente neppure ai due concorrenti di "Ballando con le stelle". Che, però, hanno incassato e portato a casa. Silenzio assoluto. Il resto l'ha fatto la Rete.

"Coreografia di Siffredi?": Tano e Lando mandano in tilt Mariotto

Ma torniamo a Lorenzo Tano e Lucrezia. Rossella Erra, che alloggia a Roma nello stesso hotel dei due ragazzi, si è sbottonata ancora di più ed ha rivelato alcuni dettagli. Sullo sfondo restano i due concorrenti, riservati e discreti. Lontani da ogni tipo di gossip, che infiamma la Rete. "Lorenzo ormai va anche a casa di Lucrezia, tanto che lei ha caricato una storia in cui fanno la scena di Titanic. Ho riconosciuto la luce al neon con la scritta di casa sua", ha tuonato la Erra. Che parla anche di Terzi e della Ventura: "Sono uno spettacolo ogni volta che s'incontrano nei corridoi o al trucco. Non rinunciano a teneri bacini.… mamma mia come sono belli ed è romanticissimo vedere Simona così innamorata".