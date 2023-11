Ballando con le stelle, Lucarelli perdona Mammucari: "Sei molto interessante". Poi il bacio

26 novembre 2023 a

Teo Mammucari fa lo show nello show. Da quando la nuova edizione di Ballando con le stelle è iniziata, il conduttore televisivo è spesso finito al centro delle polemiche e ha fatto parlare di sè più per il carattere che per il ballo. Ieri, nel corso dell'ultima puntata, si è consumato un nuovo battibecco con la giuria. Nella clip che precede l'esibizione dei concorrenti, Mammucari si è detto offeso dal comportamento di chi alza le palette: "Non è il ballo che mi ha dato fastidio, ma il gruppo". Il caso era scoppiato per le parole di Selvaggia Lucarelli che aveva esordito dicendo: "Mi fai tenerezza". E proprio con la giornalista è stato siglato un patto di tregua.

Dopo essersi esibito in un cha cha insieme alla sua maestra di ballo Anastasia Kuzmina, l’ex volto de Le Iene si è trovato ad affrontare il faccia a faccia con la giuria. "Far vedere sempre che Teo litiga. Caprarica se l’è presa e mi sono scusato. Ma per me è passata. Possiamo citarla per tre o quattro puntate. Mi dispiace fare vedere liti mie in continuazione”, ha ammesso Mammucari per chiudere le questioni spinose rimaste aperte.

Selvaggia Lucarelli ha capito l'intento del conduttore e ha commentato così: "Secondo me tu sei molto interessante. Noi assistiamo a una danza della tua psicologia molto complessa. Da una parte c’è il Teo divertente e dall’altra diventi un altro. Ombroso, rancoroso e permalosissimo. Tu ci tramortisci con le battute e va benissimo. Ma basta una minima critica che ti metti sulla difensiva e pensi che tutti ti odiamo. Il più grande nemico di Teo sei tu. Danneggi te stesso, perché non te la godi?". "Oggi è un giorno speciale e voglio stare zitto, mi è dispiaciuto passare come aggressivo verso le donne. Le battute le ho fatte apertamente", ha replicato il concorrente. Mammucari e Lucarelli hanno allora seppellito l'ascia di guerra: si sono abbracciati e la giornalista gli ha persino concesso un baio sulla guancia.