Lorenzo Tano svela alla Daniele il feeling con Lucrezia: "Tutto è nato così..."

Ed è subito scoop. "Lei mi ha confermato che era fondamentale avere qualche tipo di connessione". Lorenzo Tano a Storie italiane su Rai1 conferma il feeling con Lucrezia Lando, entrambi sono in gara a Ballando con le stelle. Entrambi sono i più attenzionati dal pubblico (e dagli addetti ai lavori). "Andiamo fuori a mangiare, beviamo caffè...", continua Lando (maestra di ballo nel programma di Milly Carlucci).

Lucrezia e Lorenzo, da subito, sono apparsi molto in sintonia. La prima ad accorgersene e spifferare tutto è stata Rossella Erra. Che in diretta su Rtl 102.5 ha detto: "Ho visto un bacio". Loro, per adesso, non confermano nulla. Ma neppure smentiscono. Sarà nata una coppia, l'ennesima, a Ballando con le stelle? Forse. Nell'ultima puntata di Ballando le parole di Mariotto hanno fatto storcere il naso a molti, ma si sa: durante la diretta può accadere di tutto. Lorenzo e Lucrezia hanno dimostrato di essere un passo sopra tutti. Ed è per questo che hanno incassato l'applauso di tutti.